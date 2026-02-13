Brignone regina delle nevi: il NYT consacra l’atleta italiana dopo l’oro nel SuperG Il New York Times celebra Federica Brignone, che ha conquistato il titolo olimpico nel SuperG a Pechino, sottolineando come la sua vittoria sia arrivata dopo anni di cadute, infortuni e una tenacia che ha sorpreso anche gli esperti.

Il New York Times celebra la campionessa azzurra dopo il trionfo olimpico: una vittoria costruita tra cadute, infortuni e spirito resiliente. Ora è lei il volto dello sport italiano Un lungo e meritatissimo omaggio. Il New York Times ha dedicato un ampio ritratto a Federica Brignone, inviando un corrispondente a Cortina d’Ampezzo per raccontare la consacrazione olimpica di una campionessa che ha scritto una delle pagine più intense dello sport italiano recente. Il quotidiano americano non si è limitato alla cronaca del successo: ha ricostruito la carriera di Brignone, i suoi 37 successi in Coppa del Mondo, le tre medaglie olimpiche conquistate prima dell’oro, il lungo inseguimento a quel metallo più prezioso che sembrava sempre sfuggirle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Brignone regina delle nevi: il NYT consacra l'atleta italiana dopo l'oro nel SuperG

Federica Brignone torna a sorridere e conquista l’oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino.

Federica Brignone torna a vincere e lo fa in grande stile.

