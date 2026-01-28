CdS – c’è un’italiana sfida la Premier

La Juventus ha battuto il record di trasferimenti nel 2025, secondo l’ultimo Global Transfer Report. La squadra ha investito molto sul mercato, puntando su giovani talenti italiani per rafforzare la rosa. È la prima volta che un club italiano supera questa soglia, sfidando direttamente le big della Premier League. La società sembra pronta a continuare su questa strada, cercando di mantenere alta la competitività in Europa.

2026-01-28 16:57:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Secondo l'ultimo Global Transfer Report, nel 2025 è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti internazionali completati. Sono 13,08 miliardi i dollari spesi in commissioni di trasferimento internazionale nel calcio professionistico maschile, l'importo più alto mai registrato. Il calcio femminile continua a crescere con 2.440 trasferimenti (+6,3%) e una spesa totale di 28,6 milioni di dollari, con un aumento di oltre l'80% rispetto al 2024. La FIFA ha pubblicato oggi il rapporto insieme all'interattivo, che offre agli utenti una piattaforma coinvolgente per esplorare i dati dettagliati sui trasferimenti e le tendenze di ciascuna federazione in tutto il mondo.

