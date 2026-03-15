Alla Cittadella Regionale di Reggio Calabria, nella Sala Oro, si è svolto un incontro promosso dalla Calabria Consumer Network, un gruppo attivo nella difesa dei consumatori. L’obiettivo principale è stato quello di discutere strategie e iniziative per contrastare i rincari dei costi, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati. L’evento ha visto la partecipazione di diversi protagonisti del settore.

La Cittadella Regionale di Reggio Calabria è stata il palcoscenico dove, nella Sala Oro, si è delineata una nuova architettura per la difesa dei diritti dei cittadini calabresi. Ieri, tra le mura storiche della sede istituzionale, Udicon Calabria ha ufficialmente lanciato il Calabria Consumer Network, un sistema integrato pensato per rispondere alle pressioni economiche e sociali che pesano sulle famiglie locali. L'incontro non è stato una semplice presentazione formale, ma l'atto fondativo di u . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria Consumer Network: difesa attiva contro costi

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