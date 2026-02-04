Le forze dell’ordine hanno chiuso le indagini su una rete di spaccio che operava anche durante il lockdown. La droga circolava tra i comuni della Locride e le vie di Lamezia Terme, senza sosta. Gli investigatori hanno scoperto che, mentre l’Italia si blindava per il virus, i traffici illeciti continuavano senza pause. Ora si attendono sviluppi e possibili arresti.

Nel cuore della Calabria, tra i comuni della Locride e le vie strette di Lamezia Terme, si è chiusa un’indagine che racconta una verità scomoda: mentre il Paese si chiudeva in casa per fermare il virus, la droga non si fermava mai. Sette persone, tra cui figure di rilievo nel panorama criminale locale, sono state formalmente informate della conclusione delle indagini per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, battezzata “Reventino in Lockdown”, è frutto di un’attenta e lunga attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, che ha portato a un bilancio impressionante: 250 episodi di cessione di droga registrati tra il settembre 2020 e il marzo 2021, un periodo in cui il lockdown aveva reso le strade vuote e i confini provinciali quasi invisibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagini chiuse in Calabria su rete di spaccio attiva anche durante la pandemia

