Una donna di 20 anni si trova in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Novara a seguito di una caduta da cavallo avvenuta ieri pomeriggio. La giovane è stata soccorsa subito dopo l’incidente e trasferita in ospedale, dove si trova sotto stretto controllo medico. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una ventenne è in stato grave nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Novara dopo essere caduta violentemente da cavallo. L’incidente si è verificato venerdì pomeriggio a Masera, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, richiedendo l’intervento immediato dell’elicottero del 118. La giovane ha subito un forte trauma cranico nell’impatto con il terreno. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di ricostruzione da parte delle autorità competenti. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima di stabilizzare la paziente. A causa della gravità delle condizioni cliniche, è stato disposto il trasferimento urgente verso la struttura sanitaria più attrezzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da cavallo: ventenne grave in rianimazione a Novara

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