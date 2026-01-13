Nella mattinata di ieri, sulla via Faentina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un anziano, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato falciato da un’auto vicino al Penny Market e all’intersezione con via Romolo Conti, ed ora si trova in prognosi riservata in Rianimazione. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un grave incidente si è verificato ieri mattina sulla via Faentina, all’altezza del Penny Market e vicino all’incrocio con via Romolo Conti. Un anziano di 83 anni è stato travolto da un’autovettura mentre attraversava la carreggiata. L’automobilista, un 42enne ravennate, era alla guida di una Lancia Y e procedeva in direzione di Fornace Zarattini. Era appeno uscita dalla rotonda, nel tratto tra via Vitali e via Rossini, quando non ha visto il pedone e non sarebbe riuscito a frenare in tempo utile, finendo per travolgerlo. L’impatto è stato molto violento, l’anziano col suo corpo ha sfondato il parabrezza della vettura e le sue condizioni sono apparse subito critiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dramma sulla Faentina. Anziano falciato da un’auto. È grave in Rianimazione

