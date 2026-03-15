Un padre e un figlio, entrambi di nazionalità turca, sono finiti nel fiume di Figline Vegliaturo dopo aver perso il controllo del monopattino. La coppia è caduta da una scarpata di circa 10 metri, rimanendo sospesa tra la carreggiata e il letto del fiume. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per recuperare le vittime e prestare assistenza.

Due vite sospese tra la carreggiata e il letto del fiume a Figline Vegliaturo. Un padre e un figlio, entrambi di nazionalità turca, hanno perso il controllo del loro monopattino precipitando da una scarpata di circa 10 metri. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha richiesto tecniche specializzate per raggiungere i feriti in un’area impervia. Il giovane, nato nel 2008, è stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso verso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul luogo dell’accaduto sono presenti anche il personale sanitario del Suem 118 e gli agenti della Polizia che stanno procedendo agli adempimenti di competenza mentre le cause dell’incidente restano in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da 10 metri: padre e figlio precipitano nel fiume

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