Caduta da 10 metri | operaio ferito grave in Calabria

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di dieci metri a Guglielmo, frazione del comune di Acri, in Calabria. L'incidente si è verificato in una zona industriale, dove l'uomo è precipitato senza apparenti ostacoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l'infortunato in ospedale. La dinamica esatta dell'accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un volo spaventoso da una quota di dieci metri ha scatenato un dramma nel cuore della Calabria, precisamente a Guglielmo, località del comune di Acri. Questa mattina, intorno alle 13:00, un tecnico impegnato nella manutenzione dei cavi telefonici è precipitato violentemente a terra mentre operava sulla sommità di una scala. L'uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici hanno confermato uno stato clinico grave ma non pericolante per la vita. L'impatto con il suolo ha causato numerose fratture, attivando subito la macchina dei soccorsi che ha portato l'operaio al nosocomio bruzio.