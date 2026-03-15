Durante un’attività sportiva, un uomo di circa trent’anni di lingua inglese è caduto dalla falesia di Dardago, nel territorio di Budoia. Immediatamente è intervenuto un elicottero per soccorrerlo, portandolo via dopo averlo stabilizzato. L’incidente ha attirato l’attenzione sul luogo e ha portato sul posto le forze di soccorso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un incidente durante un’attività sportiva ha coinvolto un uomo di lingua inglese, sulla trentina, caduto dalla falesia di Dardago nel territorio di Budoia. L’allarme è scattato poco dopo le 18:30 dello scorso sabato, innescando una complessa operazione di soccorso che ha richiesto il coordinamento tra Soccorso alpino, vigili del fuoco e elicottero sanitario. L’evento si è verificato nella palestra di roccia situata sopra il sentiero, dove l’arrampicatore stava agendo da solo. La caduta ha portato a evidenti politraumi per la vittima, individuata circa venti metri sotto il percorso originale. Il recupero è stato reso possibile grazie all’intervento combinato dei soccorritori, inclusi un medico e un infermiere specializzati, che hanno utilizzato corde per raggiungere l’infortunato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta a Dardago: elicottero salva arrampicatore ferito

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