Brutta caduta al Giumello | soccorso con l' elicottero

Nella mattinata di giovedì 22 gennaio, all’Alpe Giumello, in alta Valsassina, si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento dell’elicottero di soccorso. L’incidente, avvenuto nel territorio di Casargo, è stato valutato in codice giallo, indicando una condizione di media gravità. La situazione è sotto controllo e le operazioni di assistenza sono in corso.

Brutta caduta all'Alpe Giumello, alta Valsassina, e pronto intervento dei soccorsi con l'elicottero. L'infortunio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio nel territorio comunale di Casargo, e l'allarme è scattato in codice giallo (media gravità). A rimanere ferito un uomo di 69.

