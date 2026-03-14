Cade con la moto da cross in un canale | ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche

Un ingegnere di 58 anni, residente a Empoli e titolare della Licon S, è stato trovato morto nei pressi della foce dell’Arno, dopo essere caduto con la moto da cross in un canale. Le ricerche sono durate circa quattro ore e si sono concluse con il ritrovamento del corpo. La vittima è stata individuata nelle vicinanze del punto in cui era scomparsa.

Il fosso era ingrossato dalla pioggia. Mobilitati vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero; il corpo individuato in serata nel rio Sant’Ansano, vicino alla foce dell’Arno È stato ritrovato senza vita nei pressi della foce dell’Arno, dopo circa quattro ore di ricerche, Alessandro Ostuni, ingegnere di 58 anni residente a Empoli e titolare della Licon S.t.p.r.l. L’uomo sarebbe stato trascinato dalla corrente del rio Sant’Ansano dopo essere caduto con la sua moto da cross in un canale di scolo. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando alcuni passanti avrebbero visto Ostuni cadere nel fosso, ingrossato dalla pioggia del pomeriggio, lungo via Pietramarina, a fianco della strada provinciale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Esce di casa con la moto da cross e sparisce: 63enne trovato morto in strada Leggi anche: Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in Tunisia Una selezione di notizie su Cade con la moto da cross in un canale... Temi più discussi: Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in Tunisia; Cade in un canale con la moto. Paura a San Faustino per un 15enne; Incidente nel Palermitano, cade con la moto in una pista da cross: uomo ferito; Vinci, cade con la moto da cross in un canale: trovato morto dopo ore di ricerche. Cade con la moto nel canale di scolo: muore a 58 anniL'incidente è avvenuto lungo la Sp43, l'ingegnere stava cercando la targa persa il giorno prima. Le ricerche dei sommozzatori sono andate avanti fino a tarda sera ... rainews.it Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in TunisiaL’incidente durante l’uscita in un campo lungo la Sp43 per cercare la targa persa il giorno prima. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda sera con vvf e sommozzatori. La scoperta dopo le 21 ... msn.com Giovane cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge; pomeriggio di ricerche dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri - facebook.com facebook Il video mostra il momento in cui una bambina viene spintonata da una passante e cade a terra in una strada di Tokyo, in Giappone. L’episodio ha riacceso il dibattito sul fenomeno noto come “butsukari”, termine con cui si indicano gli urti o le spallate date deli x.com