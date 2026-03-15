I carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto hanno intercettato e arrestato uno spacciatore che stava tentando di fuggire a bordo di un’auto. Durante l’operazione, è iniziato un inseguimento a tutta velocità lungo le strade di Porto d’Ascoli, che si è concluso con l’arresto dell’uomo, trovato in possesso di circa 2,5 grammi di sostanza stupefacente.

I carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto hanno messo fine a un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato le strade di Porto d’Ascoli. L’azione si è conclusa con l’arresto di uno spacciatore locale, già noto alle autorità per reati simili e sottoposto precedentemente all’obbligo di dimora dal Tribunale di Ascoli. L’uomo era stato identificato mentre svolgeva attività illecita in zona sud di San Benedetto, spostandosi al volante di un’auto. I militari, in abiti civili su auto civetta, hanno intercettato una transazione in via Valcuvia, bloccando l’acquirente e dando il via alla caccia allo spacciatore. Durante la fuga, il fuggitivo ha lanciato involucri contenenti stupefacenti dal finestrino mentre transitava anche in aree pedonali e ciclabili del centro di Porto d’Ascoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia ad alta velocità: arrestato spacciatore con 2,5g

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