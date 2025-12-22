Velocità record con 5G | oltre 2,5 Gbps nei test

"NEL CORSO della partita di serie A Milan – Napoli, con circa 70mila spettatori presenti, sulle nostre reti abbiamo un picco di traffico dati fino a 2TB in sole 2 ore (per intenderci è come il traffico sviluppato da una città di medie dimensioni come Siena in un’intera giornata)". Parte da un esempio pratico Max Gasparroni, Chief Technology & Security Officer di Fastweb+Vodafone. "I dati di questo picco raccontano di numeri che fino a 5-6 anni fa erano impensabili – continua Gasparroni –. Per supportare le crescenti esigenze occorre lavorare sulle reti ad altissima capacità sia mobili che fisse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

