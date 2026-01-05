Nevica sull’Appennino umbro-marchigiano i vigili del fuoco intervengono per liberare la strada dagli alberi caduti

A partire dal 4 gennaio e fino all’Epifania, l’Appennino umbro-marchigiano è interessato da persistenti nevicate. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e garantire la sicurezza delle strade. Le condizioni meteo hanno richiesto attenzione costante, con interventi mirati per ripristinare la circolazione e prevenire eventuali rischi. La situazione rimane sotto controllo, con aggiornamenti sulle condizioni in zona.

Giorni di precipitazioni nevose sull' Appennino umbro-marchigiano, a partire da ieri, 4 gennaio, e fino a domani, giorno dell'Epifania. Coinvolte Fabriano (Ancona) e Serravalle di Chienti (Macerata), a ridosso del valico di Colfiorito. Neve anche alle quote più alte dell'Appennino, a partire da Frontignano (Macerata) e sulle cime montuose dell'entroterra, con accumuli variabili in base all'altitudine e all'intensità delle precipitazioni. Insieme alla neve, anche i primi disagi: nella zona di Fabriano sono decine gli interventi dei vigili del fuoco a causa di alberi caduti sulla sede stradale per le precipitazioni nevose, per rimuovere le piante e ripristinare la viabilità.

