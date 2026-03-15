Il 12 marzo, presso l’auditorium del liceo Classico Benedetto Marzolla a Brindisi, si è svolta un’iniziativa in cui la scuola e l’Asl hanno collaborato per sensibilizzare sulla lotta contro il tumore. Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore sanitario, che hanno presentato informazioni e avviato attività di prevenzione rivolte agli studenti e alla comunità locale.

Il 12 marzo, presso l’auditorium del liceo Classico Benedetto Marzolla a Brindisi, si è svolta un’iniziativa cruciale per la salute pubblica. Studenti e medici dell’Asl hanno incontrato il tema della prevenzione del tumore al seno in occasione della Giornata internazionale della donna. L’evento, voluto dalla dirigente scolastica prof.ssa Carmen Taurino, ha riunito nel cuore della città salentina esperti sanitari e giovani studenti di diversi indirizzi del Polo liceale Marzolla–Leo–Simone–Durano. La presenza massiccia di studentesse e studenti dimostra come la cultura della salute stia diventando una priorità educativa trasversale. Dalla teoria alla pratica: il ruolo strategico della scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi: scuola e Asl uniscono le forze contro il tumore

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