Case Aler via al piano anti-degrado Partono i lavori nel maxi plesso

In via Don Sturzo a Cernusco, partono i lavori di ristrutturazione delle case Aler, nel quadro di un piano anti-degrado. La sindaca ha incontrato l’Agenzia delle case popolari per avviare gli interventi di sistemazione del maxi-plesso, che ospita circa 200 famiglie. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e affrontare le criticità presenti, attraverso un intervento volto alla riqualificazione e alla sicurezza dell’area.

Via al piano anti-degrado alle case Aler in via don Sturzo, la sindaca incontra l'Agenzia delle case popolari e cominciano i lavori di sistemazione del maxi-plesso di Cernusco, dove abitano 200 famiglie tra problemi e continue emergenze. "Saranno messi in sicurezza i due appartamenti andati a fuoco anni fa", assicura Paola Colombo, dopo l'incontro con il presidente Alan Rizzi. Un rapporto avviato dall'Amministrazione a luglio, all'indomani dell'insediamento, e coltivato in questi mesi fino all'obiettivo. A sollecitare la Giunta, anche Vivere e Adesso, le forze di opposizione avevano gridato allo scandalo denunciando in aula l'incuria in cui versa il complesso.

