Volley la capolista Rubicone fa visita al fanalino di coda Montorio | Queste sono le partite più difficili

Il motivo della visita del Rubicone a Montorio è la sfida di sabato alle 17, quando la squadra di coach Rossi affronta il fanalino di coda del girone D. La capolista vuole mantenere il primato, ma avversari come Montorio sono notoriamente insidiosi, specialmente in casa propria. La squadra abruzzese si prepara a una partita difficile, consapevole che le sfide più complicate arrivano contro le formazioni più deboli. I giocatori sono determinati a non sottovalutare l’avversario, anche in una trasferta che si preannuncia tesa.

Traferta abruzzese per la Sab Group Rubicone, impegnata sabato alle 17 contro Montorio, attuale fanalino di coda del girone D di Serie B. I gialloblù arrivano all'appuntamento forti del successo nell'ultimo turno contro Osimo, vittoria che ha permesso il sorpasso in classifica la riconquista della vetta. Una sfida importante contro un'avversaria affamata di punti salvezza e determinata a sfruttare il fattore campo. Alla vigilia del match, coach Stefano Mascetti analizza così la sfida: "Queste sono forse le partite più difficili, perché prima di tutto dobbiamo affrontarle con lo stesso atteggiamento con cui abbiamo affrontato Osimo.

