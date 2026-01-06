David a DAZN | Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere L’abbraccio di Spalletti? È bello avere questo gruppo ci spinge molto
David a DAZN: «Dovevo fare quel gol ma l’importante è tornare a vincere». Le parole dell’attaccante canadese dopo Sassuolo Juve 0-3. Jonathan David è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Sassuolo e Juventus, terminata 3-0 in favore dei bianconeri. Le sue dichiarazioni. È TORNATO L’ICE-MAN – « Si, tutto tranquillo, dovevo fare quel gol e sono felice ma l’importante è tornare a vincere » ABBRACCIO DI SPALLETTI – « Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che ci spinge » ULTIMI GIORNI – « Per me la cosa più triste di quel rigore lasciato è che abbiamo lasciato due punti, non tutto quello che si è detto in questi giorni » RIGORE – « Quando calcio il rigore cerco di cambiare sempre, questo è quello che faccio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
