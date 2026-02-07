Un indiano a Milano-Cortina | l' incredibile storia di Arif Khan

Un indiano a Milano-Cortina: Arif Khan si prepara a scendere in pista con l’obiettivo di portare a casa una medaglia olimpica per l’India. Sogna in grande, ha raccolto fondi e vuole cambiare la sua vita e lo sport. Sta sfidando le aspettative e si mette in gioco in un evento che vale molto di più di una gara.

Vuole vincere una medaglia olimpica per l'India e cambiare lo sport: si chiama Arif Khan, sa sognare in grande e scenderà lo slalom di Milano-Cortina grazie anche a una raccolta fondi. Per tentare l'impresa è pronto a tutto, anche a spostare il suo matrimonio. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un indiano a Milano-Cortina: l'incredibile storia di Arif Khan Approfondimenti su Milano Cortina L'incredibile storia del tongano Pita Taufatofua che torna alle Olimpiadi: sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 con un ruolo speciale Pita Taufatofua torna alle Olimpiadi. Milano-Cortina 2026, Paolini: "Giornata incredibile, piena di emozioni" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Shopping tax free, crescono latinoamericani, turchi e indiani; Tax Free Shopping, boom di spesa da Latam, Turchia e India; Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India; Ue-India, accordo storico: via il 96% dei dazi. Parla l’ex ambasciatore De Luca. Un contro-archivio dell’India per rileggere il contemporaneo in mostra a MilanoIl PAC di Milano presenta la mostra India. Di Bagliori e Fughe, che attraverso le opere di diversi artisti contemporanea svela tensioni sociali e culturali di un Paese in corsa verso il progresso ma s ... artribune.com Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina facebook Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.