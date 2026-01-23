Alessandro Salimbeni la storia del pioniere della medicina moderna nato ad Acquapendente

Alessandro Salimbeni, nato ad Acquapendente, è stato un pioniere della medicina moderna. Con contributi significativi nel campo dell’immunologia e della microbiologia, la sua figura ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle conoscenze mediche. Nonostante la sua rilevanza, il suo nome è oggi meno noto. Questa breve introduzione ripercorre la sua vita e il suo lascito nel contesto della storia scientifica italiana.

Una delle figure più importanti (e quasi dimenticate) dell'immunologia e della microbiologia è nata ad Acquapendente. Si tratta di Alessandro Taurelli Salimbeni, il medico che ha basato la sua vita sulla ricerca e lo studio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Chi è Alessandro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Acquapendente ricorda il medico e scienziato Alessandro Taurelli SalimbeniAcquapendente rende omaggio al medico e scienziato Alessandro Taurelli Salimbeni con una cerimonia che si terrà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17.

