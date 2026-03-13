Bonus casa 2026 | fino a 96.000€ per finestre e serramenti

Nel 2026, lo Stato mantiene gli incentivi per la sostituzione di finestre e serramenti attraverso il Bonus casa e l’Ecobonus, con detrazioni fiscali che oscillano tra il 36% e il 50% a seconda del tipo di immobile. Le agevolazioni prevedono un limite massimo di 96.000 euro per gli interventi di efficientamento energetico. La misura interessa proprietari di case e condomini che intendono migliorare l’efficienza degli edifici.

Nel 2026, la sostituzione di finestre e serramenti continua a essere incentivata dallo Stato attraverso il Bonus casa e l’Ecobonus, con detrazioni fiscali che variano dal 36% al 50% in base alla tipologia dell’immobile. Questi strumenti permettono ai proprietari e ai titolari di diritti reali di recuperare fino a 96.000 euro per unità immobiliare, distribuendo il beneficio in dieci rate annuali tramite la dichiarazione dei redditi. L’obiettivo rimane chiaro: migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti riducendo le dispersioni termiche e aumentando il comfort abitativo senza oneri immediati eccessivi La normativa conferma che anche nel prossimo anno le aliquote non subiranno riduzioni, offrendo una stabilità rara nel delle agevolazioni edilizie italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

