Durante l’ultima puntata di 4 Ristoranti, trasmessa l’8 marzo su Sky e Now, è stato presentato un bonèt senza uova, provocando una forte reazione sui social media. La scelta di eliminare l’ingrediente tradizionale ha suscitato commenti duri e polemiche, con alcuni utenti che hanno definito la variazione una vera e propria “bestemmia culinaria”. La discussione si è rapidamente diffusa online, alimentata dai commenti degli spettatori.

A volte basta un dolce al cucchiaio per scatenare una guerra identitaria. È quello che è successo durante l’ultima puntata di 4 Ristoranti, la trasmissione condotta da Alessandro Borghese andata in onda l’8 marzo su Sky e in streaming su Now. Protagonista della sfida: le piole piemontesi. Protagonista della polemica: il bonèt, cremoso dolce al cacao simbolo della tradizione culinaria del Piemonte, finito al centro di un dibattito rovente che ha travalicato i confini televisivi per esplodere sui social con oltre 60mila commenti e repost. La vittoria è andata a Marco de La Piola di Reaglie, ai piedi delle colline torinesi, con 156 punti. A contendersi il titolo c’erano anche la Trattoria Cerere, la Trattoria del Falabrach e la Piola sabauda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bonèt senza uova a 4 Ristoranti, la polemica virale rimbalza sui social: “È una bestemmia culinaria”

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