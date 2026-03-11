Bunet senza uova | la polemica che divide Torino

A Torino si è scatenata una discussione tra chi difende il bunet tradizionale con uova e chi propone una versione senza, generando un acceso confronto tra appassionati di cucina e ristoratori. La questione riguarda le differenze tra le ricette classiche e le alternative più moderne, con opinioni forti da entrambe le parti. La polemica ha coinvolto diversi locali e consumatori, alimentando un dibattito acceso sulla preparazione del dolce.

Una scintilla accesa a Torino ha acceso un dibattito che divide la tradizione culinaria piemontese. Durante l'ultima puntata del programma televisivo ambientato nella città sabauda, una frase pronunciata da una concorrente ha innescato una discussione accesa sugli ingredienti fondamentali di un dolce storico. Il cuore della questione ruota attorno al bunet, quel dessert cremoso tipico della regione, e sulla presenza o assenza delle uova nella sua preparazione. Mentre una ospite in gara ha notato con disappunto la consistenza liquida del dolce servito, il proprietario di uno dei ristoranti partecipanti ha ribattuto con fermezza che l'uovo non appartiene alla ricetta autentica.