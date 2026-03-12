Durante la puntata di “4 Ristoranti” trasmessa l’8 marzo su Sky e su Now, è scoppiata una discussione sul bonèt senza uova. Un partecipante ha definito questa versione “una bestemmia”, suscitando reazioni tra i piemontesi e gli amanti dei dolci. La conversazione ha attirato l’attenzione sull’assenza di uova nella ricetta tradizionale, senza entrare in ulteriori dettagli o analisi.

Non è passata inosservata ai piemontesi e ai golosi di dolci la puntata di “4 Ristoranti”, andata in onda l’8 marzo su Sky e in streaming su Now. Durante il programma con al timone Alessandro Borghese a Marco de La Piola di Reaglie, ai piedi delle colline torinesi, con 156 punti. Gli altri competitor erano la Trattoria Cerere, la Trattoria del Falabrach e la Piola sabauda. Fino a qui la cronaca della puntata, ma c’è dell’altro. In una delle degustazioni previste un bonèt non ha convinto al 100%, come ha detto Francesca Lazzerin della Trattoria Cerere che non solo lo ha trovato “troppo liquido”, ma anche che “non hanno messo abbastanza uova”. Roberto Forno, della Piola sabauda, ha ribattuto: “Scusa, le uova nel bonèt? Sono piemontese e piulè ed è una bestemmia dire che nel bonèt ci va l’uovo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il bonèt senza uova? Scoppia la polemica a “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese: “È una bestemmia”. Ecco come stanno le cose

