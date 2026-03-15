Bonelli | Meloni in Aula la sicurezza italiana è a rischio

Angelo Bonelli, leader di Avs, ha chiesto che Giorgia Meloni ritorni subito in Parlamento, dopo l’attacco a una base militare con personale italiano presente. La sua richiesta si basa sulla presenza della premier in Aula, mentre si verifica l’incidente che ha coinvolto le forze italiane. La situazione ha suscitato attenzione tra i membri dell’opposizione e i rappresentanti delle forze armate.

Angelo Bonelli, leader di Avs, richiede che Giorgia Meloni torni immediatamente in Parlamento. La richiesta nasce dopo l’attacco alla base militare con personale italiano presente. Il capo del partito critica la risposta della premier come insufficiente rispetto alle nuove pressioni internazionali. La situazione si è aggravata con la richiesta di Donald Trump per un intervento congiunto nella difesa dello stretto di Hormuz. Secondo il dirigente, il governo deve garantire la sicurezza delle truppe e dei civili nelle zone a rischio. L’appello è urgente data l’intensità degli scontri recenti. L’urgenza politica e il vuoto normativo. Bonelli sottolinea che l’intervento precedente dell’esponente del governo non ha condannato apertamente le azioni militari di Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonelli: Meloni in Aula, la sicurezza italiana è a rischio Articoli correlati Leggi anche: Sicurezza: Bonelli, 'è fallimento Meloni, decreto fumogeno e liberticida' Leggi anche: Ambiente: Bonelli, 'Meloni contro Green Deal mette a rischio futuro Paese' Contenuti utili per approfondire Bonelli Meloni in Aula la sicurezza... Temi più discussi: Bonelli consegna a Meloni dossier fact checking su falsità sull’energia; Meloni in aula, il sarcasmo di Bonelli su Tajani: Oggi come stati i bombardamenti?; Riforma giustizia, Bonelli: Da Meloni ennesimo attacco all'opposizione; Iran, Bonelli: Su cosa chiede unità Meloni? Sulle bombe?. Bonelli (Avs), è assolutamente necessario che Meloni torni in Aula(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Dopo l'intensificarsi degli attacchi, come quello odierno - fortunatamente senza vittime - ad una base dove erano di stanza anche militari italiani, ribadiamo a Meloni che va ... tuttosport.com Meloni in aula, il sarcasmo di Bonelli su Tajani: Oggi come stati i bombardamenti?Nel corso della discussione generale a Montecitorio sulle comunicazioni della premier Meloni su guerra in Iran e Consiglio Ue, Angelo Bonelli ha attaccato Tajani ironizzando sui suoi appelli imbarazz ... repubblica.it #Riformagiustizia, #Bonelli: #Meloni promette la fine di stupri e furti, è la fiera dell'assurdo x.com Bonelli e Crosetto che si somigliano, si vogliono bene e non sanno tenere il telefono in tasca. Chi li conosce però non si stupisce più di tanto: i due sono amici, o qualcosa di molto simile - Salvatore Merlo facebook