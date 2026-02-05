Sicurezza | Bonelli ' è fallimento Meloni decreto fumogeno e liberticida'

Il leader di Azione, Carlo Bonelli, attacca duramente il governo Meloni sul nuovo decreto sicurezza. Secondo Bonelli, si tratta di un fallimento, perché il decreto ha portato all’introduzione di oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti. In totale, le pene previste potrebbero arrivare a sfiorare i 500 anni di carcere. Bonelli definisce il provvedimento un “decreto fumogeno e liberticida”, accusando il governo di usare le norme per creare confusione e limitare le libertà dei cittadini.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Da quando c'è il governo Meloni, con questo decreto sicurezza sono stati introdotti oltre 50 nuovi reati e più di 57 aggravanti, per un totale che sfiora i 500 anni di carcere. Una deriva repressiva senza precedenti che non ha prodotto alcun risultato concreto". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "I reati, infatti, nonostante i decreti sicurezza, sono aumentati: crescono rapine, furti nelle abitazioni e tensioni sociali. Questo provvedimento è un decreto fumogeno che serve solo a nascondere agli italiani la realtà: sulla sicurezza il governo Meloni ha clamorosamente fallito, mentre la microcriminalità continua ad aumentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sulla sicurezza, le recenti dichiarazioni evidenziano un giudizio critico sulle promesse fatte dalla Meloni durante la campagna elettorale.

La leader del Partito Democratico, Schlein, attacca duramente il governo Meloni sulla sicurezza.

