In un contesto di crescente criticità ambientale, tra eventi estremi e scioglimento dei ghiacciai, la Presidente Meloni si oppone al Green Deal. Questa posizione suscita attenzione sul futuro sostenibile del Paese, evidenziando le sfide di un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale. Analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa scelta è fondamentale per comprendere le direzioni future dell’Italia in ambito ecologico e politico.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Mentre il Sud Italia è devastato dal ciclone Harry e i ghiacciai continuano a sciogliersi sotto gli effetti della crisi climatica, la Presidente Meloni sceglie di fare la guerra al Green Deal. È un atteggiamento irresponsabile e negazionista, che ignora la realtà e mette a rischio il futuro del Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, commentando le parole della Presidente Meloni durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Merz. "Le parole della Presidente Meloni contro la transizione ecologica segnano l'ennesimo tentativo di costruire un capro espiatorio per nascondere l'assenza totale di una politica industriale e ambientale del suo governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente: Bonelli, 'Meloni contro Green Deal mette a rischio futuro Paese'

Leggi anche: Dal Green Deal al “Clean Industrial Deal” per l’Autonomia strategica europea

Leggi anche: Il Green deal in realtà è un Bad deal. Perché l’allarmismo non ci salverà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Artico, Bonelli: Il Governo Meloni vuole sfruttare l’Artico, atto d’irresponsabilità; Board of Gaza, Bonelli: Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump; Caso Groenlandia, Bonelli: Meloni è subalterna a Trump; Groenlandia: Bonelli, ‘Meloni subalterna a Trump, accetta logica ricatto a Ue’.

Bonelli attacca il Governo blaterando: Sud devastato dal ciclone Harry, Meloni sabota le politiche climaticheIn un solo giorno il ciclone Harry ha provocato danni per un miliardo di euro in Sicilia e Calabria. Stiamo assistendo a una tropicalizzazione del meteo del Sud del nostro Paese, e non solo, con effe ... strettoweb.com

Bonelli: Sull’Artico Meloni segue Trump: lo scioglimento dei ghiacci diventa un affare economicoIl co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, accusa il governo di puntare allo sfruttamento economico dell'Artico e alla militarizzazione, ignorando la crisi ... fanpage.it

AFFITTASI CABINA IN NEGOZIO DI UNGHIE Affittasi cabina attrezzata all’interno di un negozio di unghie avviato e ben posizionato zona Villa Bonelli - Portuense Ambiente moderno, pulito e accogliente, ideale per estetista o professionista del settore beauty. - facebook.com facebook