Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta l’ombra dei clan

Nella notte una bomba carta è esplosa di fronte a una cornetteria di Casapesenna, che era stata aperta solo il giorno precedente. L’episodio si è verificato davanti all’attività, senza che ci siano state conseguenze gravi o feriti. La scena ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Gli investigatori stanno esaminando eventuali collegamenti con altre situazioni di tensione nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Una bomba carta è scoppiata nella notte davanti ad un cornetteria di Casapesenna, locale inaugurato appena ieri sera. L’episodio si somma ad altri due atti simili avvenuti a inizio marzo, quando due ordigni realizzati con polvere pirica, identiche a quella piazzata la notte scorsa, esplosero in un vicolo costeggiato da numerose case, e davanti ad una pizzeria al confine tra Casapesenna e San Cipriano d’Aversa. L’ipotesi seguita dagli inquirenti è quella dell’intimidazione camorristica: Pasqua è vicina, periodo in cui i clan, come accade a Natale e Ferragosto, sono molto attivi nel chiedere il pizzo a commercianti e imprenditori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bomba carta davanti a cornetteria appena aperta, l’ombra dei clan Articoli correlati Bomba fuori la cornetteria appena inaugurata: ritorna l'ombra della camorraE' esplosa una bomba a meno di 24 ore dall'inaugurazione della cornetteria 'Incornettami-Peccato Notturno' di via Roma 5 a Casapesenna. Leggi anche: Casapesenna, bomba carta contro un locale appena inaugurato: è la terza esplosione in poche settimane Una selezione di notizie su Bomba carta Temi più discussi: Distrutto un bar di Acilia: esplode una bomba nel pieno della notte. Fermato presunto responsabile; Bombe carta e quintali di sale per i Cento giorni alla Maturità. Al Fermi è comparso anche un trattore per trasportare i sacchi; Acilia, boato nella notte: bomba carta devasta un bar. Fermato un 62enne; Adria, bomba carta contro la palazzina degli immigrati. Rivalità tra bande di stranieri. LE FOTO. Bomba carta davanti alla cornetteria inaugurata poche ore prima: sale la tensione a CASAPESENNAUn nuovo raid, questa notte, ai danni della cornetteria Incornettami con sede in via Roma inaugurata ieri sera ... casertace.net Bomba carta davanti a un ristorante a Capodanno: «Atto gravissimo»Un grosso petardo, verosimilmente una bomba carta, è stato fatto esplodere nella notte di San Silvestro davanti all'ingresso del ristorante pizzeria Tarassaco a Manfredonia (Foggia). La notizia è ... quotidianodipuglia.it Nuova bomba carta nella notte a #Casapesenna: danneggiato un locale inaugurato poche ore prima. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che indagano senza escludere alcuna pista. È il terzo episodio tra Casapesenna e San Ciprian - facebook.com facebook Prato, in auto con pistola, mazze e bomba carta. Cinque arresti x.com