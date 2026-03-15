Bologna | violenza blocca il dibattito sul referendum

A Bologna, un episodio di violenza ha interrotto un dibattito sul referendum Giustizia all’università. Il collettivo Cua ha impedito lo svolgimento dell’incontro tra sostenitori del sì e del no, creando un clima di tensione in un momento di confronto pubblico. La scena ha coinvolto studenti e partecipanti, che si sono trovati impossibilitati a discutere liberamente.

Il clima di tensione all’ateneo bolognese si è fatto tangibile quando il collettivo Cua ha bloccato un dibattito sul referendum Giustizia, impedendo l’incontro tra sostenitori del sì e del no. Due studenti di Azione universitaria sono stati fisicamente aggrediti mentre cercavano di promuovere un confronto equilibrato. La sensazione che circola tra i testimoni è quella di un’impunità percepita da certi gruppi antagonisti, che sembrano agire con la certezza di non subire conseguenze immediate. L’episodio si è verificato sotto le Due Torri, simbolo della città, dove movimenti anarchici e gruppi come Pro Pal hanno storicamente trovato terreno fertile per azioni di disturbo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: violenza blocca il dibattito sul referendum Articoli correlati Avellino, 13 marzo: il grande dibattito sul referendumIl 13 marzo 2026, alle ore 17:00, lo Spazio Arena di Avellino ospiterà un confronto pubblico intitolato Le ragioni del Sì e del No dedicato al... Leggi anche: Dibattito a scuola sul referendum: ma l'unico relatore è un magistrato per il "No" Una raccolta di contenuti su Bologna violenza blocca il dibattito... Bologna, perseguita e aggredisce l’ex compagna: «130 telefonate in poche ore». Scatta il braccialetto elettronicoLa decisione del giudice, nei confronti di un 30enne, dopo la denuncia della giovane: centinaia di chiamate, messaggi continui e episodi di violenza fisica ... corrieredibologna.corriere.it Bologna, ai domiciliari il maestro di karate accusato di violenza sessuale su allieve minorenniIl 56enne lavorava in una accademia del Bolognese. Il gip ha disposto anche l’applicazione del braccialetto elettronico ... bologna.repubblica.it