Dibattito a scuola sul referendum | ma l' unico relatore è un magistrato per il No

A Cagliari, presso l’Istituto superiore De Sanctis-Deledda, si è svolto un dibattito sul referendum con un focus sull’educazione civica. L’incontro ha visto come unico relatore il magistrato Andrea Vacca, che ha approfondito i temi relativi al voto e alla partecipazione democratica, offrendo un’analisi puntuale e informata. L’iniziativa mira a promuovere un’educazione civica più consapevole e responsabile tra gli studenti.

Educazione civica orientata. A Cagliari, all'Istituto superiore De Sanctis-Deledda, è stato organizzato un incontro con Andrea Vacca, magistrato. La finalità, si legge nella circolare, è quella di "discutere dei temi inerenti alla riforma della Costituzione". L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 gennaio, nell'aula magna della sede di via Sulcis. Le classi coinvolte sono una decina, con i rispettivi professori nel ruolo di accompagnatori. Un pubblico di tutto rispetto, quindi. Ma Fratelli d'Italia, dato che l'appuntamento è centrato sul referendum sulla Giustizia, ha notato quantomeno una stranezza.

