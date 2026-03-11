Avellino 13 marzo | il grande dibattito sul referendum

Il 13 marzo 2026 alle ore 17:00, nello Spazio Arena di Avellino, si terrà un dibattito pubblico intitolato Le ragioni del Sì e del No, dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di entrambe le posizioni, pronti a confrontarsi sui temi principali del voto. L’incontro è aperto al pubblico e mira a favorire un confronto diretto tra le parti coinvolte.

Il 13 marzo 2026, alle ore 17:00, lo Spazio Arena di Avellino ospiterà un confronto pubblico intitolato Le ragioni del Sì e del No dedicato al referendum sulla giustizia. L’iniziativa è promossa dal Comitato Giovani Garantisti per il Sì – Avellino e mira a offrire ai cittadini uno spazio di dibattito e pluralista su una riforma che incide direttamente sul funzionamento dello Stato di diritto. L’evento si svolgerà in Via Santissima Trinità 93, trasformando quel luogo in un punto di raccolta di opinioni divergenti su un tema giuridico complesso. La presenza di figure istituzionali e legali di spicco garantisce che l’incontro non sia solo una riunione informale, ma un vero e proprio forum di discussione strutturata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

