Elly Schlein si trova di nuovo sotto i riflettori dopo una dichiarazione che ha scatenato polemiche. La segretaria del Partito Democratico ha spinto gli elettori a votare

C'è poco da dire: Elly Schlein non sbaglia un colpo. La segretaria del Pd, nel tentativo di orientare i cittadini a votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia, è inciampata nella solita figuraccia mediatica. La dem ha sfruttato Casapound - che si è schierata per il "Sì" - per sostenere che i fascisti appoggiano la riforma Nordio. Ma così facendo ha tirato in ballo anche tutti quei riformisti del suo partito - come Pina Picierno o Elisabetta Gualmini - che in realtà non seguono la linea Schlein-Landini-Parodi sul referendum. Insomma, il Pd sta implodendo sotto i colpi della sua segretaria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Elly Schlein nei guai: la frase che fa implodere il Pd

Il sindaco di Trieste ha pubblicato un messaggio di auguri per l’Epifania rivolto a Elly Schlein, che ha suscitato reazioni nel PD.

A Firenze, i riformisti del Partito Democratico scelgono il Sì nel referendum, distinguendosi dalla linea ufficiale e criticando le posizioni più ortodosse del partito.

