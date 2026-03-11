Bologna-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Giovedì 12 marzo alle 18:45 si gioca Bologna-Roma, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. La sfida si terrà allo stadio Dall’Ara e vedrà i due club affrontarsi in una gara di andata. Le formazioni sono ancora da definire, ma l'incontro si prospetta interessante per i tifosi di entrambe le squadre.

Giovedì 12 marzo alle ore 18:45 la Roma sfiderà il Bologna al Dall’Ara nell’andata degli ottavi di Europa League. Derby italiano fra i giallorossi e felsinei che si sfideranno nel match di ritorno all’Olimpico il 19 marzo. Bologna-Roma, le ultime dai campi Gasperini dovrà fare a meno di Mancini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League

Leggi anche: Bologna vs Roma, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

ROMA INTER | Formazioni a Confronto

Tutti gli aggiornamenti su Bologna Roma le probabili formazioni e...

Temi più discussi: Probabili formazioni Bologna-Roma: chi gioca titolare in Europa League e le ultime su Orsolini, Bernardeschi, Castro, Soulé, Pellegrini e Malen; Bologna-Roma, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa League; Bologna-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bologna-Roma: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Bologna-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingRiparte l'Europa League: dopo la sconfitta in Serie A contro il Genoa, domani alle 18.45 è in programma la sfida contro gli uomini di Italiano ... ilromanista.eu

Bologna-Roma, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueDerby italiano negli ottavi della competizione europea. Le due squadre di Serie A si affrontano nella gara di andata in casa dei rossoblù ... tuttosport.com

Bologna-Roma, Valerio Aprea: “Con De Rossi nel cuore, andrò a teatro mentre si gioca” x.com

La decisione di trasferire l’agenzia ItaliaMeteo da Bologna a Roma è inaccettabile ed ingiustificabile. Non è solo irrispettosa nei confronti di lavoratrici e lavoratori, chiamati da un giorno all’altro a cambiare i propri progetti di vita, ma denota una visione miope - facebook.com facebook