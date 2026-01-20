Bologna-Celtic, settima giornata Europa League 20252026: le probabili formazioni Si tratta della settima giornata del girone unico di Europa League 20252026. Il Bologna cerca una vittoria per ottenere direttamente gli ottavi, evitando i playoff, mentre il Celtic, in svantaggio, si gioca le ultime possibilità di qualificazione. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre nel percorso della competizione.

Gara valida per la settima giornata del girone unico di Europa League 20252026. I felsinei vanno a caccia di una vittoria per entrare direttamente agli ottavi senza passare per i playoff, cosa che invece cercano disperatamente gli scozzesi all’ultima spiaggia. Bologna-Celtic si giocherà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA-CELTIC: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù non vincono sul proprio campo da più di un mese, e sperano di ritornare a farlo nella competizione continentale per cercare di strappare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La squadra di Italiano è a quota 11, frutto di tre vittorie, due pareggi, e una sconfitta, ad appena due punti dall’ottava posizione, che rimane un obiettivo ampiamente alla portata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bologna-Celtic, settima giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni

Leggi anche: Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Bologna-Brann, quarta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda; Bologna-Celtic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Europa League: programma settima giornata.

Bologna-Celtic (Europa League): orario, dove vederla e probabili formazioni - I rossoblù ospitano il Celtic per la settima giornata della fase campionato di Europa League: tutte le info sul match. msn.com

Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda - O'Neill si affida a Maeda in qualità di riferimento centrale del tridente offensivo: ai suoi lati Hyun-Jun e Tounekti. McGregor in cabina di regia, l'ex Arsenal Tierney terzino sinistro. In porta ... goal.com

Il #Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il #Celtic di #EuropaLeague. Lavoro a parte per Martin #Vitik, i cui esami hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della set x.com

Il Bologna in casa non vince più: 1 punto nelle ultime 5 partite. Celtic e Milan prossimi ospiti: il Dall'Ara tornerà a cantare "Poetica" Voi cosa ne pensate facebook