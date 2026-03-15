Durante la partita, Boga, Yildiz e Conceição sono stati impiegati come ali e hanno contribuito a portare avanti l’attacco della Juventus. La squadra ha controllato il gioco per tutta la durata dell’incontro, mostrando una maggiore fluidità grazie all’adozione di un modulo con le ali in campo dall’inizio. Questa scelta tattica ha permesso alla Juventus di ritrovare la propria organizzazione offensiva.

La Juventus domina per tutta la gara e ritrova le sue certezze. L’attacco leggero, utilizzato per la prima volta dall’inizio, ha permesso alla squadra di ritrovare equilibrio. In attesa dello scontro diretto tra Como e Roma, la Vecchia Signora può godersi il quarto posto in classifica. Scambio vincente: Yildiz e Boga stendono la resistenza friulana. La serata di Udine può rappresentare lo sparti acque della stagione bianconera: la soluzione con 3 tre ali ha fatto decollare la Juventus. Luciano Spalletti ha deciso di schierare come punta centrale Yildiz, ma dopo qualche minuto ha deciso di invertire la sua posizione con quella di Jeremie Boga. Da quel momento i bianconeri hanno iniziato a creare pericoli costanti alla difesa dell’ Udinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Boga, Yildiz e Conceição: le tre ali fanno decollare la Juventus

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