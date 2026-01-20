Como | 24 passaggi di fila e gol di Baturina Lazio sotto senza aver toccato palla
Nel match tra Como e Lazio, Baturina segna 24 passaggi consecutivi e un gol che mette in difficoltà la squadra di Sarri. Il possesso palla degli ospiti, iniziato sin dai primi minuti, crea disorientamento tra i biancocelesti, che si trovano in svantaggio senza aver realmente contrattaccato. Una partita che evidenzia l’efficacia del pressing e della gestione del ritmo da parte dei lombardi.
Bastano 90 secondi per comprendere il divario tra Lazio e Como. Bastano 90 secondi alla squadra di Cesc Fabregas per cancellare l'1-3 interno col Milan e confermare un progetto di gioco proppositivo e tecnico. Bastano 90 secondi per sbloccare la gara all'Olimpico e siglare il primo dei tre gol con cui la squadra ospite ha battuto quella di Sarri. L'arbitro Fabbri fischia l'inizio. La palla è del Como che, dopo ventitré passaggi di fila, fa giungere il pallone a Valle sulla sinistra. L'esterno stoppa la palla e, nonostante l'opposizione pur blanda di Marusic, fa giungere il pallone a Baturina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
