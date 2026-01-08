Napoli furioso per il gol annullato col Verona Hojlund | Non ho mai toccato la palla con la mano ci rifaremo in campo domenica! – FOTO

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il controverso pareggio contro il Verona, il Napoli esprime il suo disappunto per il gol annullato, con Hojlund che difende la propria posizione sui social. La vicenda ha acceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara a rinnovare gli sforzi in vista delle prossime gare. Restano aperti i commenti sulle decisioni arbitrali e sull’andamento della stagione.

Napoli furioso per il gol annullato col Verona, Hojlund condivide le immagini sui social e si sfoga per l’arbitraggio: il suo messaggio Non si placa la bufera in casa Napoli dopo il controverso pareggio casalingo contro l’Hellas Verona. Nel mirino della critica è finita la gestione dell’arbitro Marchetti, già aspramente contestata nel post-partita dall’allenatore Antonio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli furioso per il gol annullato col verona hojlund non ho mai toccato la palla con la mano ci rifaremo in campo domenica 8211 foto

© Calcionews24.com - Napoli furioso per il gol annullato col Verona, Hojlund: «Non ho mai toccato la palla con la mano, ci rifaremo in campo domenica!» – FOTO

Leggi anche: Napoli-Verona, gol annullato a Hojlund: secondo announcement di Marchetti

Leggi anche: Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: “Non l’ho neanche toccata”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Deve amputarsi il braccio? Conte furioso per il rigore per mano; Napoli, Conte critica l'arbitro: Rigore e gol annullato sono due valutazioni particolari; È ancora il Napoli delle amnesie. È tornata la squadra balbettante, solo la reazione di nervi ha evitato la sconfitta 2-2 col Verona. Il Napoli perdeva 2-0 a fine primo tempo. Il Napoli non ha ancora costanza di rendimento, procede con alti e bassi. Male in difesa.; Doppio gol annullato al Napoli, Manna è furioso. La reazione di Lukaku.

napoli furioso gol annullatoHojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: “Non l’ho neanche toccata” - Hojlund rompe il silenzio dopo il pareggio annullato per tocco di mano dall'arbitro in Napoli- fanpage.it

napoli furioso gol annullatoNapoli, gol annullato a Hojlund per fallo di mano dopo il check del VAR - Annullato il gol del momentaneo pareggio del Napoli contro il Verona: fallo di mano dell'attaccante danese prima di calciare in porta ... gianlucadimarzio.com

napoli furioso gol annullatoNapoli-Hellas Verona 2-2, Hojlund dopo il gol annullato: «Non ho nemmeno toccato il pallone con la mano» - Per usare un eufemismo, sicuramente quello di ieri sera non è stato il Napoli migliore della stagione. ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.