Boga segna il suo terzo gol consecutivo e permette alla sua squadra di ottenere una vittoria. La Juventus, senza un vero attaccante centrale, torna da Udine con tre punti e si sistemano in una posizione che permette l'accesso alla zona Champions League. La partita si conclude con la vittoria dei bianconeri, che consolidano il loro piazzamento in classifica.

La Juve del tridente senza un vero centravanti torna da Udine con tre punti e si accomoda sul divano per assistere allo scontro diretto tra Como e Roma: nel frattempo la squadra di Spalletti si è issata solitaria al quarto posto e ha fatto capire alla concorrenza di avere le carte in regola per giocarsi fino alla fine la qualificazione alla prossima Champions. Autore del gol decisivo, Jeremie Boga: terza rete di fila per lui, schierato per la prima volta da titolare e utilizzato anche da finto attaccante centrale. Protagonista assoluto, comunque, l'imprendibile Yildiz. Non potendone più di David, Spalletti comincia la gara con Conceiçao largo a destra, Yildiz (falso) centravanti e Boga a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boga, terzo gol di fila. E la Juve passa una notte in zona Champions

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