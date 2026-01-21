L'Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo 1-3 contro l'Arsenal a San Siro. Dopo le prime quattro vittorie, il rendimento della squadra di Christian Chivu si è complicato, portando a un’incertezza sulla qualificazione ai playoff. La situazione richiede una riflessione sulla fase attuale e sulle prospettive future nel torneo continentale.

Milano, 20 gennaio 2026 - E ora lo spauracchio dei playoff si fa reale. Terza sconfitta consecutiva per l'Inter di Christian Chivu in Champions League dopo le quattro vittorie iniziali. Oltre al Liverpool, anche l'Arsenal passa a San Siro e mantiene il primato a punteggio pieno, assicurandosi gli ottavi di finale, grazie al successo per 1-3, propiziato da una gara di ritmo, intensità e qualità. Nel primo tempo subito Gabriel Jesus per il vantaggio, poi il bel pari di Sucic dal limite illude l'Inter, ma da corner l'Arsenal riprende il vantaggio sempre con Jesus, poi Gyokeres a consolidare la vittoria a cinque dalla fine con i padroni di casa sbilanciati in avanti alla ricerca del pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terzo ko di fila per l'Inter in Champions, l'Arsenal passa a San Siro: 1-3. Lo spauracchio playoff è reale

Champions, Inter-Arsenal 1-3: nerazzurri battuti a San Siro

Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro

