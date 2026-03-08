Boga Juve club soddisfatto e riscatto già previsto | i dettagli sul nuovo contratto

Il club ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Nizza per l'acquisto definitivo di un esterno, con il riscatto già previsto nel contratto. La firma è stata formalizzata e i dettagli dell'intesa sono stati comunicati ufficialmente. L'operazione coinvolge l'acquisto della proprietà del giocatore, che ora passerà alla squadra italiana. La trattativa si è conclusa con successo in questi giorni.

Leggi anche: Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscatto

Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Temi più discussi: Boga-Juve, riscatto possibile: buon impatto in bianconero; Perché Boga è stato due mesi senza giocare al Nizza (e come ha già conquistato la Juve); Boga orgoglioso dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus: il messaggio sui social - FOTO; SERIE A - Juventus-Pisa 4-0, poker dei bianconeri, in gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga.

Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscattoL'ivoriano ha convinto con due gol e un assist in 7 spezzoni, sciogliendo tutti i dubbi sulla sua condizione atletica. E i bianconeri hanno un accordo molto vantaggioso con il Nizza per il suo acquist ... msn.com

boga juve boga juve club soddisfattoboga gol roma juveRoma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero. Vediamo la rivelazione e i dettagli La Juve esce dall’Olimpico con un pareggio per 3-3 dopo una ga ... juventusnews24.com

