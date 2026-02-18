Napoli e la scommessa vinta da Conte e la dirigenza | 30 milioni di euro per acquistare un top player

Napoli ha concluso un affare importante: la società ha speso 30 milioni di euro per acquistare Scott McTominay, un centrocampista di livello internazionale. La scelta si è rivelata vincente, poiché il giocatore si è già affermato come uno dei punti di forza della squadra. McTominay, arrivato nella sessione di mercato estiva del 2024, ha dimostrato di saper fare la differenza in campo, contribuendo alle vittorie recenti.

La scommessa è stata vinta, e oggi a Napoli nessuno ha più dubbi. Scott McTominay, arrivato nell'estate 2024 per 30 milioni di euro, si è trasformato in uno dei pilastri del nuovo corso partenopeo, ripagando fino all'ultimo centesimo la fiducia della dirigenza. Un investimento importante, discusso inizialmente, che col tempo si è rivelato lungimirante e decisivo per gli equilibri della squadra. A credere fortemente in lui è stato Antonio Conte, che già lo conosceva e ne apprezzava le qualità caratteriali e fisiche. Tuttavia, a Castel Volturno, il tecnico ha scoperto qualcosa in più: un centrocampista totale, una vera macchina capace di abbinare corsa, intensità, inserimenti e leadership.

Napoli, gli agenti del calciatore attesi in città: in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?Questa mattina gli agenti di Scott McTominay sono arrivati a Napoli, pronti a discutere il suo futuro nel club.

