Boga a DAZN | La squadra e Spalletti mi hanno accolto subito bene Riscatto? Essere alla Juve è un sogno io do sempre il massimo

L’esterno ivoriano, appena arrivato alla Juventus, ha dichiarato a DAZN di essere stato subito accolto bene sia dal gruppo che da Spalletti. Ha aggiunto di considerare un sogno giocare con la maglia bianconera e di impegnarsi sempre al massimo. Recentemente, ha segnato il suo quarto gol con la Juventus durante la partita contro Pisa.

Boga a DAZN: «La squadra e Spalletti mi hanno accolto subito bene». Le parole dell’esterno ivoriano che ha segnato il quarto gol in Juve Pisa. Boga è intervenuto a DAZN nel post partita di Juve-Pisa. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DENTRO IL GRUPPO – « Da quando sono arrivato la squadra mi ha accolto molto bene, c’erano anche tanti giocatori che conoscevo prima come Locatelli. Sono molto contento che abbiamo vinto e del gol » SPALLETTI – « Dal primo giorno che sono arrivato lui e tutto lo staff mi hanno dato molta fiducia perchè è vero che dovevo trovare ritmo e confidenza ma loro mi hanno aiutato ogni giorno » PRESTITO – « Non è una finale ogni partita, giocare nella Juve è un sogno, è un grande club e ogni volta che vado in campo voglio dare il mio meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

