Dopo la partita tra Udinese e Juventus, Boga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’attaccante ha commentato il momento positivo che sta vivendo, parlando della vittoria importante per la squadra e spiegando la decisione del mister riguardo alla sua posizione in campo. Boga ha anche affermato di sentirsi molto bene nell’ambiente bianconero e di essere soddisfatto delle sue recenti prestazioni.

Boga ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese Juve ha parlato confermando di trovarsi molto bene in un ambiente come quello bianconero. Boga è intervenuto a Dazn nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. MOMENTO – « Un momento molto bello per me. Ringrazio Dio ogni mattina per questa opportunità. E sono molto contento per la squadra visto che era una vittoria molto importante per noi ». PUNTA – « E’ un ruolo arrivato durante la partita. Penso che cercavamo di più la profondità perché c’era più spazio e Spalletti ha visto bene ». DA REPLICARE SCAMBIO YILDIZ – « Non lo so. Dipende dal mister, ma io sono il calciatore dove mi chiede il mister gioco ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga a Dazn: «E’ un momento molto bello per me. Vittoria importante. Io punta? Vi spiego la scelta del mister»

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La #Juventus esce dallo stadio di #Udine con 3 punti che la proiettano momentaneamente al 4° posto. Terzo gol di fila per #Boga, prestazione top di #Yildiz, seppur non al meglio fisicamente. Annullato un gol a #Conceicao in maniera "discutibile" #UdineseJu x.com