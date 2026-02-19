Fiorentina parla Paratici | Sono molto felice di essere tornato in Italia Vi spiego la scelta della viola Questa sera…

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conceicao dopo la vittoria della Juve contro il Benfica: «Molto felice di essere tornato. Ai tifosi dico una cosa» – FOTOConceicao, dopo la vittoria della Juventus contro il Benfica, ha condiviso sui social la sua gioia per il ritorno in campo e il successo della squadra.

Fabio Paratici spiega la scelta della FiorentinaFabio Paratici, noto dirigente calcistico, ha recentemente assunto il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, un cambio significativo nel panorama del calcio italiano. Dopo aver lasciato il Tott ... newsmondo.it

Fiorentina, parla Rugani: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…». Le paroleFiorentina, parla Rugani: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve…». Le parole La Fiorentina ha ufficializzato oggi, l’arrivo del difensore Daniele ... calcionews24.com

"Firenze è una piazza di cui non ti rendi conto finché non ci giochi. La Fiorentina è Firenze, tutti tifano la Fiorentina, è tutto viola. Si parla solo di Fiorentina, ovunque vai, al supermercato, alla radio. Capisco la sofferenza della società e dei tifosi, perché..." Le pa facebook

PARLA #VANOLI Alla vigilia di Jagiellonia #Fiorentina, andata dei playoff di Conference League, ha dichiarato: “Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso la responsabilità. Quando c’è l’occasione, devi sempre sapere che maglia indoss x.com