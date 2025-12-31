Curno vieta l’accesso a tutti gli animali anche ai cani nei parchi pubblici

Il Comune di Curno ha recentemente adottato una delibera che vieta l’accesso agli animali, inclusi i cani, nei parchi pubblici. Questa decisione, presa dal Consiglio Comunale, solleva alcune problematiche riguardo alla gestione degli spazi pubblici e alle esigenze dei cittadini e dei loro animali. La norma rappresenta un esempio di come le regolamentazioni comunali possano influire sulla fruibilità degli spazi condivisi.

La sovranità dei Comuni talvolta travalica il buon senso. Accade che il Comune di Curno con delibera di Consiglio Comunale vieti l'accesso agli animali nei parchi pubblici. Così che, anche per definizione, il miglior amico dell'uomo, il caro amato fido, non abbia accesso ai parchi pubblici del Comune di Curno. Quasi in sordina è stato approvato dal Consiglio comunale il Regolamento comunale d'uso dei parchi e dei giardini pubblici. Quattro paginette striminzite, dove l'articolo più "corposo" è l'articolo 3. L'articolo dei divieti; commi dalla a alla A) alla R): la maggior parte seppur banali, ma condivisibili, laddove il comportamento dei fruitori dei parchi Curnensi debbano attenersi.

