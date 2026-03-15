Due lavoratori di Pesaro, Clizia Iacomucci e Learco Ferri, sono rimasti bloccati in Thailandia dopo che il loro volo di ritorno, programmato per il 10 marzo, è stato cancellato. Hanno trascorso circa 20 ore in autobus e affrontato un costo di circa 1400 euro per il volo di riprotezione. La loro situazione ha generato preoccupazione tra i conoscenti.

Due lavoratori di Pesaro, Clizia Iacomucci e Learco Ferri, restano bloccati in Thailandia a causa della cancellazione del volo di rientro previsto per il 10 marzo. La coppia ha individuato un’alternativa costosa: un biglietto aereo da 1.400 euro in due, con partenza fissata per l’8 aprile da Phuket verso Milano. L’odissea include anche un trasferimento terrestre di vent’ore su autobus fino all’aeroporto. La situazione economica è critica per questa famiglia del quartiere Pantano, dove la cassiera dell’Ipercoop e l’impiegato della Gema devono fronteggiare spese impreviste senza grandi risparmi. Nonostante le difficoltà, la solidarietà dei concittadini pesaresi si è manifestata attraverso messaggi di sostegno morale, sebbene la coppia abbia chiarito di non aver richiesto aiuti finanziari diretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bloccati in Thailandia: 20 ore in bus e volo da 1400 euro

Articoli correlati

Leggi anche: La cassiera e l’impiegato, il mese infinito in Thailandia: “In bus 20 ore, poi il volo da 1400 euro”

Verona: 6 bloccati in Thailandia, costi da 5.000 euro e negoziSix Veronesi sono bloccati in Thailandia da oltre venticinque giorni a causa di cancellazioni ripetute dei voli.

Altri aggiornamenti su Bloccati in Thailandia 20 ore in bus e...

Temi più discussi: Prigionieri in vacanza, cancellato il volo dalla Thailandia: Costretti in ostello, prezzi degli aerei fuori controllo; Dalla Thailandia alla Terra Santa: i viaggi interrotti dei bolognesi; Italiani bloccati in Medio Oriente: dove sono e cosa sta succedendo; Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare.

La cassiera e l’impiegato, il mese infinito in Thailandia: In bus 20 ore, poi il volo da 1400 euroI pesaresi Clizia Iacomucci e Learco Ferri raccontano l’odissea dopo la cancellazione del loro volo il 10 marzo, ripartiranno l’8 aprile: Tanti dall’Italia ci hanno offerto aiuto economico ... msn.com

Bloccati in Thailandia dopo lo stop ai voli: Non sappiamo quando torneremoIl rientro dal viaggio di nozze è diventato un’attesa senza fine con nessuna certezza su quando poter tornare a ... cremonaoggi.it

“Bloccati alle Maldive, ecco come verremo via: ma di quel che sta accadendo, non parla nessuno”. Il racconto di una famiglia chiantigiana che riuscirà a tornare (il 13 marzo) grazie a un volo che transiterà dalla Cina: "Abbandonati dalle compagnie aeree facebook