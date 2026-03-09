Verona | 6 bloccati in Thailandia costi da 5.000 euro e negozi

Sei cittadini di Verona sono rimasti bloccati in Thailandia da più di venticinque giorni a causa di cancellazioni frequenti dei voli. Durante questo periodo, hanno affrontato costi che si aggirano intorno ai 5.000 euro e si sono rivolti a negozi locali per le necessità quotidiane. La loro situazione resta irrisolta mentre le compagnie aeree non hanno ancora fornito soluzioni definitive.

Six Veronesi sono bloccati in Thailandia da oltre venticinque giorni a causa di cancellazioni ripetute dei voli. I prezzi dei biglietti per il ritorno hanno raggiunto cifre proibitive, tra i 5.000 e i 10.000 euro, rendendo impossibile un rientro immediato. Il gruppo include l’imprenditore Aleksander Meta, la cui assenza sta bloccando l’apertura di quattro nuovi negozi di barberia previsti a Verona, Venezia, Rovigo e Cerea. La situazione è aggravata dall’impossibilità di comunicare con l’assistenza clienti e dalla soppressione del volo previsto per domani sera. L’incubo logistico: tre cancellazioni consecutive. Un viaggio di piacere originariamente programmato per durare dieci giorni si è trasformato in una crisi prolungata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Veronesi bloccati in Thailandia: voli cancellati e prezzi dei biglietti alle stelleUn viaggio di piacere originariamente programmato per durare dieci giorni si è trasformato in un incubo prolungato per sei cittadini veronesi, bloccati in Thailandia da oltre venticinque giorni a caus ... veronasera.it

