Blanco annuncia Ma’ il nuovo album La dolce dedica alla mamma

Blanco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato Ma’. Si tratta di un progetto musicale che rappresenta un passo importante nel percorso artistico del cantautore bresciano. Dopo un periodo di assenza dai riflettori, il cantante torna con questa pubblicazione, che include anche una dedica alla madre. L’album promette di essere un capitolo rilevante nella sua carriera.

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Blanco torna con Ma’, il suo nuovo album. Un progetto che segna un altro passaggio nel percorso del cantautore bresciano e che già dal titolo lascia intravedere una dimensione più personale. Negli ultimi anni la sua voce è diventata una delle più riconoscibili del pop italiano muovendosi tra fragilità e slanci viscerali. E proprio da lì sembra ripartire questo lavoro: da un legame profondo e dal bisogno di tornare, almeno per un attimo, al ricordo delle proprie origini. Blanco annuncia “Ma’”, il nuovo album. Il ritorno di Blanco era nell’aria già da qualche mese. A preparare il terreno sono stati i primi tre singoli estratti, Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore, che hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo per il cantautore bresciano. 🔗 Leggi su Dilei.it

