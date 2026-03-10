Blanco annuncia il nuovo atteso album dal titolo Ma' Esce il 3 aprile poi parte il tour

Blanco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato MA’, previsto per il 3 aprile 2026, distribuito da EMI Records Italy, parte di Universal Music Italy. Il cantante ha confermato la notizia attraverso un video spoiler pubblicato sui suoi canali social ieri. A seguire, partirà un tour legato al nuovo progetto musicale.

Dopo averlo anticipato con un video spoiler apparso ieri sui suoi canali social, Blanco annuncia il nuovo album dal titolo MA’ e in uscita venerdì 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy). L'atteso ritorno di Blanco, ufficializzato nei mesi scorsi dall’uscita dei primi tre singoli estratti “Piangere a 90”, “Maledetta rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – tutti ai vertici delle classifiche streaming e radio – si prepara ora a trovare piena consacrazione in questo nuovo e importante capitolo discografico, destinato a segnare una fondamentale tappa nel suo percorso artistico. Al momento non è nota la tracklist. Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Blanco annuncia il nuovo album Mà, da oggi in preorderBlanco annuncia il nuovo album Mà, da oggi disponibile in preorder e che anticipa il tour nei palasport Dopo averlo anticipato con un video spoiler...

Harry Styles annuncia il nuovo album, quando esce e il titoloL’attesa è finita! Dopo alcuni anni di assenza dalle scene musicali, in queste ore Harry Styles ha finalmente annunciato la data di uscita del suo...

Blanco annuncia il suo nuovo singolo ‘Anche a vent’anni si muore’ Link in bio

Una raccolta di contenuti su Blanco annuncia

Temi più discussi: Blanco annuncia il nuovo album: C'ho messo l'anima; Blanco è sempre più intimo, l'annuncio del nuovo album spiazza: Se domani non mi sveglio ci faranno un bel film…; Blanco canta un brano durissimo: Se domani non mi sveglio ci faranno un film. Poi annuncia il nuovo album; Airbourne, gli orari della data di Milano.

BLANCO il nuovo album MA’ esce in aprileBLANCO annuncia il nuovo album MA’ in uscita venerdì 3 aprile 2026 per EMI Records Italy con la direzione artistica di Stefano Clessi. L’attesissimo ritorno di BLANCO, ufficializzato nei mesi scorsi ... newsic.it

Blanco, venerdì 3 aprile arriva il nuovo album d’inediti MA'MA' è il nuovo album d'inediti di Blanco, in uscita il prossimo 3 aprile e già in pre-order. Poi, ad aprile, il primo tour nei palasport. spettakolo.it

Blanco annuncia su Instagram l’uscita venerdì 3 aprile 2026 del nuovo album Mà. Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco. #news #musica - facebook.com facebook

Blanco annuncia l’uscita del suo terzo album “Mà" x.com