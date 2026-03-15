Bimbo di 2 anni disperso dopo naufragio al largo di Lampedusa Save the Children | Ogni ritardo della politica mette a rischio le persone

Un bambino di due anni, proveniente dalla Sierra Leone, è disperso dopo che la barca su cui viaggiava, partita da Sfax in Tunisia, è affondata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. Save the Children ha commentato che ogni ritardo delle autorità politiche mette a rischio le vite delle persone coinvolte. La Guardia Costiera sta cercando di rintracciare il piccolo.

Un bambino di due anni, originario della Sierra Leone, risulta disperso dopo che la barca su cui viaggiava per raggiungere l’Italia – partita da Sfax, in Tunisia – è colata a picco nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. Save the Children ha denunciato la vicenda, spiegando come “ancora una volta un bambino di 2 anni ha pagato il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini rispetto al salvataggio di vite umane”. Il natante su cui viaggiava il bambino è colato a picco sabato. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori, ma del bambino non si è trovata traccia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 2 anni disperso dopo naufragio al largo di Lampedusa. Save the Children: “Ogni ritardo della politica mette a rischio le persone” Articoli correlati Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo(Adnkronos) – Un barchino in ferro di 9 metri si è capovolto davanti alle coste dell'isola di Lampedusa. Naufragio di Lampedusa, Save the Children: "Bimbo paga il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini al salvataggio di vite"Ancora una volta un bambino di 2 anni ha pagato il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini rispetto al salvataggio di vite umane. Approfondimenti e contenuti su Bimbo di 2 anni disperso dopo naufragio... Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Tiene il figlio di 2 anni a penzoloni fuori dal balcone: Volevo educarlo; Madre tiene sospeso nel vuoto bimbo di due anni, dal balcone. Indagata, replica: Era una punizione; Tiene il figlioletto di due anni a penzoloni fuori dalla ringhiera del balcone per punirlo, madre finisce nei guai a Torino. Bimbo di 2 anni a penzoloni sul balcone, la vicina lancia l’allarme. La mamma si difende: Volevo educarlo (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu Naufragio Lampedusa: disperso bimbo di 2 anni della Sierra LeoneTragedia al largo di Lampedusa: barca affonda, salvati 64 migranti ma disperso bimbo di 2 anni Sierra Leone. Ricerche Guardia Costiera ... ilmetropolitano.it Bimbo di due anni disperso in un naufragio a Lampedusa. Save The Children: «I bambini pagano le scelte della politica» x.com Naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo Salvate 64 persone tra cui la madre del... LEGGI L'ARTICOLO facebook